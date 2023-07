De døde reiser seg igjen fra gravene sine, Return of the Living Dead reboot bekreftet

HQ

Det er best at noen ringer etter mer ambulansepersonell, for de stadig sultne levende døde gjør seg klare for et stort comeback. Jepp, Return of the Living Dead er bekreftet for en reboot, 30 år etter at den siste delen i zombiefranchisen kom på kino. Living Dead Media, som delte nyheten, forteller at den nye filmen kommer til å følge samme spor som de foregående, dvs. med den samme mørke humoren, og regissøren for prosjektet blir Steve Wolsh, som ga oss Muck og den virkelig dårlige Kill Her Goats.

Gleder du deg til å bli besøkt av de levende døde?