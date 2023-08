De første bildene til Mike Flanagans The Fall of the House of Usher er her.

Mike Flanagan har blitt en av Netflix' mest spennende regissører, ettersom han gjennom årene har stått bak The Haunting of Hill House og The Haunting of Bly Manor, samt Midnight Mass og The Midnight Club. Når det gjelder hva filmskaperen har i vente for 2023, har vi nå noen bilder som viser nettopp dette.

Serien, som går under navnet The Fall of the House of Usher, er en filmatisering av Edgar Allan Poes verker, og Carla Gugino og Mark Hamill er blant skuespillerne.

Serien vil debutere på streameren 12. oktober 2023, og mens vi venter på en full trailer, kan du sjekke ut noen av de første bildene nedenfor.