De første bildene av Spider-Noir viser Nicolas Cage som nett-slyngende helt

Selv om vi ikke kjenner den eksakte premieredatoen til Spider-Noir, er den tilsynelatende nærmere enn den er lenger unna. Vi sier dette ettersom Prime Video nå har delt massevis av bilder relatert til serien, øyeblikksbilder som gir en god og nær titt på Nicolas Cage som tittelhelten (Ben Reilly), og med disse bildene i både svart-hvitt og farger.

Grunnen til de to alternativene er at serien vil bli tilbudt i både svart-hvitt og farger. I likhet med Werewolf by Night, vil du kunne se serien i begge alternativene, selv om den beste og mest passende måten uten tvil vil være den førstnevnte, ikke sant?

Du kan se alle de nye Spider-Noir bildene nedenfor, og følg med fordi Prime Video uten tvil vil dele informasjon om premieredato snart.