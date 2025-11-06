De første bildene fra settet avslører den snødekte Raccoon City i Zach Creggers Resident Evil film

Vi er fortsatt rundt et år unna Zach Cregger's Resident Evil film, men allerede ser vi settbilder avslørt fra skrekkspilltilpasningen. Det ser ut til at vinteren vil ha satt inn når vi kommer til Cregger's film, ettersom Raccoon City ser ut til å være belagt i et teppe av snø.

Praha har blitt forvandlet til Raccoon City for filmen, og i henhold til bildene fra Residence of Evil blir store actionsekvenser filmet på stedet. Skudd, eksplosjoner og stuntkjøring skal også ha blitt sett på settet, så kanskje vi får se litt mer action i denne filmen enn noen fans kanskje først hadde forventet.

Resident Evil er en serie som ofte har blandet action og skrekk, og selv om Cregger kanskje kommer rett fra sin rene skrekkhit Weapons, ser det ut til at han ikke kommer til å vike unna å vise begge sider av Resident Evil-mynten. Her håper vi fortsatt er i for noen skremmelser når filmen slippes neste år.