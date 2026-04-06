De første billettene til OL i Los Angeles 2028 legges ut for salg torsdag 9. april

De første ordinære billettene til OL i Los Angeles 2028 legges ut for salg om få dager, den 9. april. Arrangørene kunngjorde at de første billettene vil begynne på torsdag, etter et forhåndssalg begrenset til lokale innbyggere 2. april. Det er imidlertid bare personer som har forhåndsregistrert seg tidligere, som får lov til å kjøpe dem.

Det første vinduet for å registrere seg for forhåndssalget ble åpnet mellom januar og mars 2026, og ikke alle som registrerte seg var i stand til å komme inn i dette første kjøpsvinduet for de neste sommer-OL-billettene.

I morgen, 7. april, sender arrangørene en siste e-post til de som er valgt ut til å være de første til å kjøpe billetter til OL i Los Angeles 2028, både til åpnings- og avslutningsseremonien og til alle olympiske idretter. Hver person kan kjøpe inntil 12 billetter til de olympiske grenene og 12 billetter til fotballturneringen. Seremonibillettene vil være begrenset til fire per kjøper.

Billettprisene for Los Angeles 2028 begynner på 28 dollar, det laveste prispunktet: én million billetter vil bli solgt til denne prisen. Omtrent 5 % av billettene vil koste over 1 000 dollar, mens mer enn 75 % av alle billettene, inkludert finalebillettene, vil koste under 400 dollar, og nesten 50 % av alle billettene vil koste under 200 dollar, melder Reuters. Arrangørene sier at de fleste billettene er sammenlignbare og i mange tilfeller "godt under" andre sports- og underholdningsarrangementer i USA.

Organisasjonskomiteen for Los Angeles 2028 vil også åpne et videresalgsprogram på flere plattformer i 2027 med AXS, Ticketmaster og Sports Illustrated Tickets .