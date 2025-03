De første detaljene om The Last of Us: Part III har lekket

HQ

Det har vært en frustrerende ambivalens og tvetydighet i Naughty Dogs måte å snakke om The Last of Us: Part III med fansen på. Først bekreftet studioet at spillet selvfølgelig er under utvikling, for så å erklære så sent som i forrige måned at det er en sjanse for at det kanskje aldri vil skje. Gitt den enorme suksessen til begge spillene og HBO-tilpasningen, er det selvfølgelig ekstremt liten sjanse for at det aldri ville bli en tredje, og nå har bransjeinnsider Daniel Richtman sniffet ut den første informasjonen om historien og karakterene. Tilsynelatende vil del tre handle om en ny gruppe karakterer som bor i en annen del av USA, stappet inn i et gammelt viktoriansk herskapshus, og gjør sitt beste for å overleve den nåværende zombie-apokalypsen. Dette vil selvfølgelig uunngåelig knytte seg til historien om Ellie som ble etterlatt alene i det huset i den merkelig vakre, triste avslutningen av det andre spillet.

"En del av handlingen vil handle om en gruppe åtseletere som overlever i utkanten av en postapokalyptisk by, stuet inn i et viktoriansk hus som fungerer som deres base."

Druckmann & Co har tilsynelatende jobbet med disse nye karakterene, og det ryktes at Val blir den nye hovedpersonen.

- Val - Kvinne, leder av gruppen.

- Ezra - Mann, ambisiøs og ønsker å ta kontrollen fra Val.

- Mason - Mann, tidligere soldat som slites mellom lojalitet til Ezra og å beskytte huset.

- Lucas - Mann, sjarmerende, men har en mørk side som kommer til syne etter hvert som han nærmer seg en annen åtseletere.

- Gracie - Kvinne, 18-25 år (ingen flere detaljer ennå).

Hvordan synes du dette høres ut?