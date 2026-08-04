De første dødsfallene bekreftet i USAs største utbrudd av syklosporiasis

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Det som har utviklet seg til det største utbruddet av cyclosporiasis i USAs historie, har nå ført til de første dødsfallene. To personer i Michigan har dødd av komplikasjoner knyttet til sykdommen, selv om delstatens helsedepartement påpeker at de også hadde underliggende helseproblemer.

Cyclosporiasis, en tarmsykdom forårsaket av Cyclospora-parasitten, er vanligvis ikke livstruende, men i dette tilfellet har den ført til at to personer med helseproblemer som kan ha blitt alvorlig påvirket av sykdommen og den medfølgende dehydreringen, har mistet livet.

Utbruddet, som nå er påvist i ni amerikanske delstater, har blitt sporet tilbake til isbergsalat fra Taylor Farms’ anlegg i Mexico, som deretter ble servert på Taco Bell-restauranter over hele landet. Salaten er siden blitt tilbakekalt, men FDA-myndighetene undersøker fortsatt andre mulige årsaker (ifølge Reuters).

Det nåværende utbruddet har ført til at antallet tilfeller av cyclosporiasis i USA har steget til det høyeste nivået noensinne, da det har blitt et av de største utbruddene av matbårne sykdommer i landets historie. Per slutten av juli var det påvist over 6 700 laboratoriebekreftede tilfeller, og tusenvis flere gjenstår å bekrefte. Michigan er den hardest rammede delstaten, og myndighetene sliter fortsatt med å finne ut hvilke andre matvarer enn salaten fra Taylor Farms som kan inneholde parasitten.