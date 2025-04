De første episodene av Star Wars: Tales of the Underworld får tidlig premiere i Fortnite

HQ

Hva kan du ikke gjøre i Fortnite, nå for tiden? Hvis du hadde tenkt å si "se Star Wars", så har jeg noen nyheter til deg. Den nyeste animerte serien fra Star Wars-universet, Tales of the Underworld, slippes eksklusivt et par dager tidligere via Fortnite.

For å få tilgang til episodene må du logge inn på Epic Games og koble MyDisney-kontoen din til den. Deretter kan du se de to første episodene av Tales of the Underworld den 2. mai, før serien lanseres den 4. mai på Disney+.

Dette er første gang en Disney+-serie blir gjort tilgjengelig tidlig på en annen plattform, og signaliserer kanskje en merkelig fremtid for Fortnite -samarbeidene. Episodene av Star Wars: Tales of the Underworld slippes kl. 16 den 2. mai, samtidig med den nye sesongen med Star Wars-tema på Fortnite.

Kommer du til å se Tales of the Underworld via Fortnite?