De første lekkede kartene for 2024s Call of Duty er her

Call of Duty: Modern Warfare III har ikke engang kommet ut ennå, men vi har allerede sett en lekkasje om det neste spillet i serien.

Uansett hva Call of Duty 2024 faktisk kommer til å hete vil det tilsynelatende bringe tilbake noen klassiske kart. Vi får nemlig se WMD fra Call of Duty: Black Ops og Grind fra Call of Duty: Black Ops 2. Denne lekkasjen kommer fra COD_Perseus og ble bekreftet av Insider Gaming.

Dette betyr ikke at det er 100% bekreftet, men med tanke på at Call of Duty har lent seg mer og mer mot nostalgi de siste årene ville vi ikke bli overrasket om dette viser seg å være sant. Vi vet allerede at Call of Duty: Modern Warfare III vil pusse opp gamle kart fra serien.

Hvilke klassiske Treyarch-kart ønsker du deg tilbake?