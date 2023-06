De mest etterlengtede Steam-spillene kommer til Game Pass

HQ

Som vanlig har selvsagt de siste ukenes nyhetsfylte streamer gjort sitt for å endre hvordan topplistene på Steam ser ut, men på grunn at Microsoft sin satsning på Xbox Game Pass og PC Game Pass er det noe spesielt med listen over de mest etterlengtede spillene.

For i skrivende stund vil 7 av de 10 spillene på Steams liste over de mest etterlengtede spillene bli tilgjengelige på Xbox Game Pass og/eller PC Game Pass med en gang de lanseres. Her er hele listen med Game Pass-spillene uthevet:



Starfield

Hollow Knight: Silksong

Party Animals

Manor Lords

Hades II

Payday 3

Frostpunk 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Ark II

Cities: Skylines II



Hvilke av disse spillene er på ønskelisten din?