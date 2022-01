De mest nedlastede spillene på PlayStation i 2021

HQ

Mange av dere vet at Call of Duty og FIFA vanligvis er de mest solgte spillene hvert år, men det viser seg at 2021 også var et meget bra år for noen andre spill på PlayStation.

For Sony har offentliggjort lister over de mest nedlastede spillene på PlayStation i fjor, og det viser seg at både små prosjekter, desember-lanseringer og andre overraskelser var gledelig populære. Se for eksempel på PlayStation 5-listen her i Europa:

At Among Us klarte å komme seg helt opp til 6. plass selv om det kom ut i desember viser jo hvor ekstremt populært spillet er. Samtidig er det veldig godt å se at Kena: Bridge of Spirits og It Takes Two også gjorde det veldig bra, så da skal jeg ikke syte altfor mye over at folk ikke kjøper Returnal eller Deathloop.

Når det gjelder nedlastninger på PlayStation 4 er det i hovedsak "gamle" storheter som fortsetter å herje:

Fotballelskere på disse kanter hadde tydeligvis ikke noe imot at Konami sitt nyeste fotballspill fikk en mildt sagt middels mottakelse heller, for den største overraskelsen på Free-to-play-siden er vel at eFootball 2022 havnet såpass høyt oppe:

Til slutt er det vel tydelig at Sony og partnerne har begynt å forberede seg på PlayStation VR2 siden de ti mest nedlastede spillene på PSVR i fjor var følgende:

Hvilke av disse lastet du ned i fjor, og hvilke overrasker deg?