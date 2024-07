De neste Tomb Raider- og The Lord of the Rings-spillene er ikke "for langt unna"

HQ

Hvis du har ventet spent på mer informasjon og nyheter relatert til de neste Tomb Raider og The Lord of the Rings spillene som kommer fra Amazon som utgiver, ser det ut til at vi ikke vil holde pusten for lenge. Amazon Games' visepresident Christoph Hartmann har snakket med Variety der han avslørte at flere spill i disse franchisene er på vei og tilsynelatende ikke er veldig langt unna, selv om vi ikke bør forvente nyheter snart.

Hartmann uttaler: "Det kommer ikke til å være i morgen, men det er ikke så langt unna. Som jeg sa, vi begynner å komme inn i en mye mer regelmessig rytme med å sende ut spill. Det er alt jeg har lov til å si akkurat nå... Alt handler om kvalitet. Du vil ikke bare haste ut. Det fungerer ikke. Det må være trippel A-kvalitet, for lista ligger så høyt."

Så selv om vi ikke bør håpe på nyheter i nær fremtid, ser det ikke ut til at vi må vente på The Elder Scrolls VI eller Fallout 5 her.

Hva er du mest spent på, et nytt Tomb Raider eller et nytt The Lord of the Rings -spill?