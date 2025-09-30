De nominerte til BBC Green Sport Awards 2025 avslørt

HQ

BBC Green Sport Awards 2025 er tilbake neste uke. Den 6. oktober rettes søkelyset mot de som prøver å bruke idretten til å fremme en bedre verden og et mer bærekraftig levesett.

BBC Green Sport Awards er delt inn i flere kategorier, der idrettsutøvere, idrettslag, arrangementer og mer skal hedres for sin innsats for bærekraft. Den engelske fotballspilleren Fran Kirby, den olympiske gullvinneren i seiling, Hannah Mills, og åpent-vann-svømmeren Hector Pardoe er med i konkurransen om prisen for årets idrettsutøver.

Tidligere Arsenal-spiller Hector Bellerin, den amerikanske langrennsløperen Jessie Diggins, den firedobbelte Formel 1-mesteren Sebastian Vettel og den danske fotballstjernen Sofie Junge Pedersen er de nominerte til Global Champion-prisen.

Da gjenstår bare Pioneer-prisen, som har en liste med nominerte fra Arsenal, Formel E, organisasjonen for gjenbrukbare joggesko Jog On, Sport England og London Marathon. Alle de nominerte har på en eller annen måte bidratt til å gjøre idretten til en pioner innen bærekraft, i en tid der en grønn fremtid stadig trues av verdens ledere som kaller klimaendringene for en bløff.