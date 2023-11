De nominerte til Game Awards avsløres på mandag

HQ

Geoff Keighley har kunngjort at vi får vite nøyaktig hvem som er nominert til hver av de respektive prisene under årets The Game Awards allerede mandag 13. november. Det er over 30 kategorier å feire, og nominasjonene avsløres klokken 18 på The Game Awards-nettstedet.

Når det gjelder når The Game Awards faktisk vil finne sted, vil prisutdelingen finne sted i Los Angeles 8. desember.

Selv om mange titler vil bli hyllet, er det nok mange som lurer på hva som vil bli nominert i kategorien Årets spill. Bortsett fra de utvilsomt sikre vinnerne The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate III og Alan Wake 2, hvilke spill synes du fortjener å bli nominert til den gjeve prisen?