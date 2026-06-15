De nordiske landene får X60 Pro Ultra Complete robotstøvsugeren fra Dreame

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Dreame Technology har kunngjort lanseringen av sin nye Dreame X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum i hele Norden. Den kombinerer avansert AI-navigasjon, et ultratynt design, kraftig sugeevne og automatiserte vedlikeholdsfunksjoner designet for å gi bedre rengjøringsdekning i hele hjemmet.

X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum introduserer Dreames nye Dual UltraExtend Arm-teknologi, med en uttrekkbar sidebørste og et moppesystem. Tanken er å nå dypere inn i hjørner, langs gulvlister og under møbler. Dette kombineres med et AI-forbedret OmniSight-system for å unngå hindringer, proaktiv smussdeteksjon og avanserte evner til å krysse hindringer. Den er designet for å rengjøre mer effektivt i utfordrende hjemmemiljøer.

Ulike systemer designet for å fungere sammen

Dual UltraExtend Arm-teknologien kombinerer SideReach Vacuuming og MopExtend RoboSwing-funksjonalitet. Sidebørsten kan forlenges opptil 12 cm for å feie støv fra veggskjøter, møbelutsparinger og trange hjørner. Samtidig kan moppforlengelsessystemet forlenges opptil 18 cm diagonalt, noe som gir forbedret kantrengjøring rundt møbler, gulvlister og områder med lav takhøyde. Robotstøvsugeren bruker en svingarmstruktur i to nivåer som justerer vinkler og forlengelsesavstand basert på møbler i omgivelsene og rommets utforming. Tanken er å bidra til å forbedre rengjøringsdekningen i områder som er vanskelige å nå.

Dreames oppgraderte AI-forbedrede OmniSight-system har to 120° vidvinkel-AI-kameraer, lateralt 3D-strukturert lys og LED-assistert navigasjon. Systemet er designet for å identifisere og unngå mer enn 320 objekttyper, inkludert kabler, kort, gjennomsiktige plastposer og små husholdningshindringer. Ved hjelp av binokulær syn og ruteplanlegging i sanntid er robotstøvsugeren i stand til å reagere raskt på hindringer, samtidig som den opprettholder jevn navigering rundt møbler og trange rom. Det integrerte LED-belysningssystemet støtter navigasjon og rengjøringsytelse i miljøer med lite lys, og hjelper roboten med å oppdage smuss under sofaer, skap og senger.

Proactive Light Dirt Detection-teknologien kombinerer et infrarødt detekteringslys med AI-drevet visuell analyse. På denne måten kan robotstøvsugeren identifisere partikler, dyrehår og lyse væskesøl. Når smuss oppdages, lyser et blått lys for å indikere at sølet er blitt gjenkjent.

Systemet justerer rengjøringsmodusene dynamisk avhengig av den oppdagede overflateforholdet, og skifter automatisk mellom feie- og moppestrategier for å forbedre rengjøringseffektiviteten samtidig som unødvendig fuktighetsspredning reduseres.

Hva mer?

Dreames robotstøvsuger har oppgradert ProLeap-systemet for å krysse hindringer med uttrekkbare ben og adaptive svingarmer. På denne måten kan robotstøvsugeren overvinne enkeltsteg på opptil 5,2 cm og dobbeltsteg på opptil 10 cm, noe som hjelper den med å navigere over terskler, skyvedørsskinner og ujevne overganger mellom rom. Kombinert med et ultratynt 8,9 cm-hus og en uttrekkbar VersaLift DToF-navigasjonssensor, er robotstøvsugeren designet for å rengjøre under lave møbler samtidig som den opprettholder 360°-navigasjonsevner i åpne rom.

Med Dreames Vormax-sugesystem leverer robotstøvsugeren opptil 42 000 Pa sugekraft. Robotstøvsugeren har det oppgraderte HyperStream Detangling DuoBrush 2.0-systemet med tykkere gummistriper og økt børsterotasjonshastighet på opptil 1 600 o/min. Konfigurasjonen med to børster kombinerer en gummibørste med bust for harde gulv med en TPU-gummibørste for tepper, noe som hjelper til med å fange opp støv, smuss og hår på flere typer gulv.

Dreames Thermal Deep Mop System med termiske moppeputer er designet for å opprettholde temperaturer over 40 °C under mopping. Det doble omni-scrub-moppesystemet har moppeputer som roterer med opptil 280 o/min med 15 N nedadgående trykk for å forbedre kontakten med ujevne overflater og støtte flekkfjerning. Moppesystemet har også adaptiv vippefunksjonalitet, slik at moppeputene kan opprettholde gulvkontakt på tvers av ulike gulvtyper og overflater.

Og med en PowerDock-stasjon kan du automatisere rutinemessige vedlikeholdsoppgaver og kombinere mopprengjøring med hurtigladeteknologi. Disse funksjonene inkluderer automatisk tømming, automatisk påfylling av vann, automatisk dosering av rengjøringsmiddel, tørking av moppen med varm luft, AceClean DryBoard selvrensende system, 100 °C ThermoHub mopp-selvrensende teknologi, 20 sprøytedyser for mopp-skylling og til slutt støtte for 11 A hurtiglading. Denne dockingstasjonen er designet for å rengjøre moppeputene med varmt vann samtidig som robotstøvsugeren lades, for å redusere nedetiden mellom rengjøringsøktene.