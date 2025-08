De offisielle reglene for Pokémon VGC har blitt oppdatert og vil tillate mytiske Pokémon Men ikke tro at du vil kunne konkurrere med et drømmelag av unike Pokémon, for det finnes fortsatt begrensninger.

HQ Pokémon Company har oppdatert sin regelbok med Reguleringssett J, som implementerer en rekke viktige endringer for den konkurrerende Pokémon VGC neste sesong. Spesielt vil legendariske Pokémon endelig være lovlige i offisielle konkurranser. Men med nyanser. I henhold til reglene vil Pokémon fra Paldeas Pokédex (1-400), Kitakamis Dex (1-200) og Blueberrys Dex (1-243) være kvalifisert til å konkurrere, med noen få unntak. Maksimalt to spesielle (mytiske) Pokémon kan velges fra listen over kvalifiserte Pokémon, mens en annen liste med noen gamle kjenninger (f.eks. Mew, Mewtwo, Ho-oh, Lugia, Deoxys, Kyogre, Groudon, Jirachi, Koraidon, og Miraidon) fortsatt er begrenset. Du kan sjekke ut det nye Reguleringssett J for Pokémon VGC her. De nye reglene vil tre i kraft for rangerte arrangementer i september 2025, og vil bli innlemmet i mesterskap innen slutten av november 2025.