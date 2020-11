Du ser på Annonser

Om du våkner første juledag og føler du fikk for mange myke pakker i stedet for harde, kan du trøste deg selv med å gi deg selv en egen julegave via Switch. De fem retroinspirerte originale Bit.Trip-spillene kommer nemlig til Nintendos konsoll den 25. desember til 49 kroner stykk. Kjøper du ett av dem får du 50% rabatt på de andre.

Har du ikke peiling på hva disse spillene er kan du ta en titt på annonseringsvideoen nedenfor.