De regjerende mesterne Boston Celtics henger i en tynn tråd i NBA-semifinalen

Boston Celtics, som ligger på 2. plass i den ordinære sesongen i øst og forsvarer NBA-mesterskapet, er i en svært prekær posisjon i Conference-semifinalene, med to tap på rad mot New York Knicks (3. plass i den ordinære sesongen). Det siste i natt, da de tapte 90-91. De ligger under 2-0, men det er fortsatt tid til å snu situasjonen: det er best av sju kamper.

Det blir imidlertid spesielt komplisert fordi Celtics har tapt sine to første hjemmekamper, i TD Garden i Boston. Og de vet at det blir ekstremt vanskelig å vinne i Madison Square Garden de neste par kampdagene, lørdag og mandag, for et lag som er i alvorlig tvil, og som gikk fra å lede med 20 poeng, 73-53, til å tape med ett poeng.

Ifølge NBA-statistikken har bare 7,3 % av NBA-sluttspillene siden 1956 blitt veltet når de har tapt 2-0. En lignende bragd må skje for Cleveland Cavaliers, som etter en formidabel statistikk på 64 seire - 18 nederlag i den ordinære sesongen, også taper 2-0 for Indiana Pacers, som ligger på fjerdeplass i den ordinære sesongen.