De skjulte Gamecube-oppstartslydene er inkludert i Switch 2-appen

Dessverre var det altfor mange som gikk glipp av den briljante Gamecube-konsollen i sin tid, og bortsett fra Wii U er den Nintendos minst populære konsoll noensinne, med bare 21 millioner solgte enheter. Likevel har de av oss som hadde den, en tendens til å huske den med glede for dens lekenhet og flotte spill.

I tillegg hadde konsollen en usedvanlig sjarmerende lanseringssekvens, noe som ser ut til å mangle nå som Gamecube er tilgjengelig for avspilling via Switch 2 og Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Men i løpet av helgen har flere bemerket at Nintendo faktisk har gjemt denne sekvensen, så for de som vil ha nostalgien ved å starte Gamecube-appen, er det bare å holde venstre analoge pinne i en hvilken som helst retning når du starter appen.

Threads brukeren theaveragegamer83 viser nedenfor hvordan det ser ut og fungerer.

Som for å gjøre ting enda bedre, hadde Gamecube faktisk to andre oppstartssekvenser gjemt i den originale konsollen (et helt herlig påskeegg, for alle som var med, dette var helt unikt på den tiden). Disse er også inkludert i Switch 2 -appen, der du for lyd to også skal trykke R, og for lyd tre skal du trykke R på fire kontrollere.