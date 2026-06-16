De som ikke samler på Space Marines eller Orker kan glede seg, ettersom Warhammer lanserer nye Battleforce-bokser

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I et litt overraskende trekk, med tanke på at de allerede har en enorm boks med miniatyrer som alle er ute etter, har Games Workshop avduket en ny runde med rabattbokser for folk som ønsker å starte hærer eller bygge opp samlingene sine.

Siden Armageddon-boksen egentlig bare passer for Space Marine- og/eller Ork-spillere (med mindre du virkelig vil bruke nesten 200 pund på regelboken og lore-boken), kan andre Xenos-fraksjonsspillere, Chaos-spillere og vanlige menneskelige Imperial Guard-spillere ha følt seg litt utenfor. Det vil si, inntil nå.

I et nytt innlegg på Warhammer Community presenterer Games Workshop en ny Battleforce for Astra Militarum, Tyranids, Necrons og Chaos Space Marines. Hver av dem kommer med noen sentrale miniatyrer og rikelig med infanteri, slik at du kan fylle ut en hær til en lavere pris enn hvis du kjøper eske etter eske med Termagants og Chaos Cultists.

Med Astra Militarum-troppen får du en blanding av keiserens mest tallrike soldater. Du får en Cadian Command Squad med en kommissær, 10 Cadian Shock Troops, to Field Ordnance-batterier, en Basilisk og en Rogal Dorn-stridsvogn. Tyranid-svermen har en Hive Tyrant, tre Tyranid Warriors, 10 Hormagaunts og 10 Termagants, en Lictor og tre Von Ryan's Leapers. Chaos Space Marine Warband har sin egen type sverm, da du får 20 Chaos Cultists, 10 Chaos Legionaries, en Lord Discordant, to Obliterators og en Venomcrawler. Til slutt har vi Necron-hæren, som ledes av en Catacomb Command Barge, og som kommer med en Canoptek Destroyer, tre Ophydian Destroyers, fem Flayed Ones og 20 Necron Warriors med seks Scarab Swarms som danser rundt føttene deres. Kort sagt: mye ødeleggelse.

Disse boksene kan snart forhåndsbestilles, og gir deg en flott mulighet til å starte en hær som ikke er Space Marines eller Orker, hvis ingen av fraksjonene fenger deg i den nye utgaven.