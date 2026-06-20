De to første lagene som er slått ut av VM: Haiti og Tyrkia pakker koffertene
Samtidig blir USA, sammen med Mexico, de første lagene som er bekreftet kvalifisert til sluttspillet.
VM 2026 har fått sine første utslagne lag. Under fredagens kamper, tidlig lørdag europeisk tid, slo Brasil Haiti 3-0 og Paraguay beseiret Tyrkia 1-0, og begge landene er nå slått ut av turneringen etter å ha spilt to av de tre gruppespillkampene.
Haiti deltok for andre gang i historien. Første gang var i 1974, men bare det å kvalifisere seg til turneringen var en enorm suksess for det lille landet, som de siste tiårene har blitt herjet av naturkatastrofer (jordskjelvene i 2010 og 2021, utallige flom og orkaner) og et politisk vakuum der kriminelle gjenger i praksis styrer landet (hovedtreneren, Sébastien Migné, har aldri besøkt landet personlig).
Tyrkias utslagning har vært mer sjokkerende: det var deres første deltakelse i VM-sluttspillet siden 2002, og laget ble ledet av dyktige spillere som Arda Güler fra Real Madrid, Kenan Yıldız fra Juventus og Orkun Kokçu fra Beşiktaş. Uflaks spilte også inn: I lørdagens kamp skjøt de 33 ganger, hvorav 6 på mål, men tapte på grunn av Matías Galarzas tidlige mål i det andre minuttet, noe som gjorde at Paraguay kunne gå over til full defensiv. I forrige kamp skjøt de 28 ganger, hvorav 7 på mål, mot Australia, men tapte likevel 2–0.
Tyrkia møter Marokko i neste kamp, men har ingen sjanser til å kvalifisere seg. I samme gruppe D ble USA det andre landet som kvalifiserte seg til neste runde, etter Mexico, etter å ha slått Australia 2–0.