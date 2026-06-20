De to første lagene som er slått ut av VM: Haiti og Tyrkia pakker koffertene

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VM 2026 har fått sine første utslagne lag. Under fredagens kamper, tidlig lørdag europeisk tid, slo Brasil Haiti 3-0 og Paraguay beseiret Tyrkia 1-0, og begge landene er nå slått ut av turneringen etter å ha spilt to av de tre gruppespillkampene.

Haiti deltok for andre gang i historien. Første gang var i 1974, men bare det å kvalifisere seg til turneringen var en enorm suksess for det lille landet, som de siste tiårene har blitt herjet av naturkatastrofer (jordskjelvene i 2010 og 2021, utallige flom og orkaner) og et politisk vakuum der kriminelle gjenger i praksis styrer landet (hovedtreneren, Sébastien Migné, har aldri besøkt landet personlig).

Tyrkias utslagning har vært mer sjokkerende: det var deres første deltakelse i VM-sluttspillet siden 2002, og laget ble ledet av dyktige spillere som Arda Güler fra Real Madrid, Kenan Yıldız fra Juventus og Orkun Kokçu fra Beşiktaş. Uflaks spilte også inn: I lørdagens kamp skjøt de 33 ganger, hvorav 6 på mål, men tapte på grunn av Matías Galarzas tidlige mål i det andre minuttet, noe som gjorde at Paraguay kunne gå over til full defensiv. I forrige kamp skjøt de 28 ganger, hvorav 7 på mål, mot Australia, men tapte likevel 2–0.

Tyrkia møter Marokko i neste kamp, men har ingen sjanser til å kvalifisere seg. I samme gruppe D ble USA det andre landet som kvalifiserte seg til neste runde, etter Mexico, etter å ha slått Australia 2–0.