De tre bestselgende PSN-titlene i april kommer fra Microsoft

Det gjenstår å se om Microsofts suksess på PlayStation 5 som en vanlig spillutgiver kan kompensere for nedgangen i konsollsalget, men så langt er det ganske tydelig at spillene deres om ikke annet har funnet et publikum på PlayStation.

Det viser april måneds liste over de mest solgte spillene på PlayStation Network. Via VGC har de 10 mest solgte spillene på PSN fra april blitt funnet, og her er de tre mest solgte spillene fra Microsoft.

Microsoft er utvilsomt fornøyd med resultatene, men har ennå ikke bekreftet en eksakt strategi for sine førstepartstitler på PlayStation, men det er kanskje ikke nødvendig?