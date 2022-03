Dead by Daylight blir brettspill

Tidligere denne uken avslørte Behavior Interactive endelig det nye kapittelet av Dead by Daylight som ble annonsert for noen måneder siden. Kapittelet, som er inspirert...

Resident Evil inntar Dead by Daylight

den 16 april 2021 klokken 11:49 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det var bare for et par uker siden at det seneste kapitlet ble sluppet til Dead by Daylight, men allerede nå kan vi se fram mot neste kapittel. Det neste kapitlet som...