Dead by Daylight er i ferd med å gjøre store endringer

HQ

Evnene til både overlevende og mordere i Dead by Daylight har lenge vært heftig debattert på nettet. Noen evner brukes hele tiden mens andre ikke brukes i det hele tatt og det har begynt å ødelegge balansen i kampene. Nå har imidlertid Behaviour Interactive tenkt til å gjøre noe med dette og gjør endringer på flere av evnene for å balansere spillet og ikke gjøre hver kamp like forutsigbar, og heller oppmuntre spillerne til å eksperimentere mer. Hvis du vil se alle endringene, kan du gjøre det ved å klikke her.