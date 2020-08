Dead by Daylight har fått cross-play

Du ser på Annonser

Det føles nesten som om Behaviour Interactive har lovet PC-, PS4-, Xbox One- og Nintendo Switch-eiere at det skal bli mulig å spille Dead by Daylight sammen og mot hverandre siden tidenes morgen, og nå har det endelig skjedd.

Den nyeste oppdateringen til Dead by Daylight fungerer nemlig, så nå kan PC- og konsoll-spillere jakte ned hverandre. En ekstra godbit er at vennelisten din også omfatter alle utgavene, så det er ganske lett å for eksempel invitere folk til et party. Dessverre er det fortsatt ikke mulig å ha partychat i selve spillet på tvers av plattformer eller bringe profilen din over til en annen plattform, men utviklerne sier i alle fall at sistnevnte mest sannsynlig skal komme i fremtiden.