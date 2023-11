Dead by Daylight når milepælen på 60 millioner spillere

HQ

Det er ikke lett for et spill å trekke til seg én million spillere, og det er ofte en stor sak for et spill å passere milepæler som fem og 10 millioner. Dead by Daylight har nå sprengt begge disse milepælene med god margin.

For etter flere år med stor oppslutning, som senest har ført til at Chucky har blitt lagt til i det asymmetriske skrekkspillet, har Behaviour Interactive nå avslørt at tittelen har passert milepælen på 60 millioner spillere.

Det står ikke noe om hvordan dette tallet kan oversettes til solgte enheter, ettersom 60 millioner solgte enheter vil gjøre Dead by Daylight til et av tidenes mest solgte spill, men uansett er det en bemerkelsesverdig bragd å kunne si at 60 millioner spillere har opplevd tittelen, og det bør feires. Gratulerer, Dead by Daylight.