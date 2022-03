Dead by Daylight når over 50 millioner spillere

HQ

Å overleve de verste morderne man kan tenke seg i Behaviour Interactives asymmetriske flerspillerspill Dead by Daylight har blitt en veldig populær aktivitet. Tross at det ble sluppet tilbake i 2016 kommer fortsatt relevante og forseggjorte utvidelser med aktuelle og klassiske temaer som Stranger Things, Hellraiser og Resident Evil.

Dette har ført til at spillet nå har nådd en meget imponerende milepæl med over 50 millioner spillere. Dette ble avslørt på Twitter sent i går, og vi synes dette absolutt er velfortjent og håper det betyr at vi kan fortsette å forvente mer støtte for spillet i mange år fremover.