Dead by Daylight-utviklerne lanserer ny roguelite What the Fog

I tillegg til det asymmetriske skrekkspillet, har Dead by Daylight også gitt opphav til en stort sett vellykket datingsimulator og nå en søt roguelite. What the Fog er gratis for 2 millioner spillere, og det ble kunngjort i går under Behaviour Interactives livestream.

HQ

Hvis du vil være en av de 2 millioner spillerne som får dette spillet gratis, må du handle raskt og opprette en Behaviour-konto. Hvis du har litt ekstra penger som brenner et hull i lommen, kan du imidlertid hente spillet for £ 4.29 på Steam.

What the Fog Behaviour er et roguelite-spill for to spillere, der du og en venn skyter dere gjennom massevis av monstre, starter generatorer og åpner porter for å unnslippe et brettspill dere ble sugd inn i. Det er tilgjengelig nå.