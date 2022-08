Dead by Daylight-skaperne avslører Meet Your Maker

Utviklerne i Behaviour Interactive har lenge sagt at de jobber på mer enn Dead by Daylight i disse dager, og som forventet fikk vi se hva i kveldens stream.

Spillet heter passende nok Meet Your Maker, og skal komme til PC, PlayStation og Xbox i 2023. Jeg skriver passende siden førstepersons skytespillet kort sagt handler om å lage bygninger andre spillere må komme seg gjennom. Ikke at man bare kan gå gjennom disse, for skaperne kan fylle disse bygningene med en rekke ulike fiender og feller. Målet er nemlig å stjele eller beskytte en verdifull ressurs fra hverandre.

Som traileren under viser er det hundrevis av ting å velge blant, så det er mye strategi inn i bildet i stedet for å ha bare peise på med fiender. Feller kan være lavalignende væsker skjult under falske gulv, sylskarpe pigger som skytes frem, flammekastere, store kuler og veldig mye mer du kan justere farten, bevegelsen og slikt til slik at inntrengere aldri vet hva som venter. Topp dette med unike fiender du bestemmer bevegelsene og slik til, så blir det at omgivelsene også kan pyntes på ulike måter bare en ekstra kul modus. Særlig siden man stadig vil belønnes med nye våpen, feller, fiender og mer som kan brukes til å infiltrere andre sine kreasjoner eller beskytte sin egen enten alene eller sammen med en annen.