Dead Cells runder tre millioner solgte eksemplarer

Motion Twins Rogue-Lite-spill Dead Cells ble en stor suksess da det kom i 2018, og utvikleren har siden utgitt jevnlige oppdateringer for å holde spillerne i gang. Nye salgstall beviser at det engasjementet fungerer.

Motion Twin meddelte i går at Dead Cells snart mottar oppdatering nummer 19, og som en liten ekstra detalj tilføyde de at spillet har rundet tre millioner solgte eksemplarer:

"We're very happy to announce our 19th major update to Dead Cells, the Update of Plenty out now on PC. Oh and we've also gone past 3M copies sold of the game, which is surreal... Hope you like the changes."

Er du blant de tre millionene?