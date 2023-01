Dead Island 2 slippes nå 28. april, i stedet for februar, men noe kan tyde på at dette er for å sikre at spillet virkelig er klart for rampelyset. I det minste har...

Dead Island 2-utvikleren forsvarer våpnenes begrensede holdbarhet

den 30 september 2022 klokken 10:32 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Ikke alle liker ideen om at våpen i spill går i stykker når du bruker dem. Til og med mesterverk som The Legend of Zelda: Breath of the Wild har blitt kritisert for dette...