Dead Island 2 skal visst komme innen 31. mars 2023

HQ

Nylig kunne insider Tom Henderson slå fast at Dead Island 2, etter mange, mange års utvikling, faktisk begynner å bli ferdig, og at vi kan se en lansering allerede sent i år eller tidlig neste år. Det var på daværende tidspunkt bare et rykte, men nå ser det ut til å være bekreftet.

Som VGC skriver, så avholdt Embracer, som er moderselskapet til utgiveren THQ Nordic, nylig et møte med deres investorer, og her ble det faktisk bekreftet at de satser på å lansere Dead Island 2 innen 31. mars 2023.

CEO Lars Wingefors kommenterte ikke direkte på spillets tilstand, men avviste å snakke detaljer om spillets utvikling - dog ble han nærmest bombardert med spørsmål.

Henderson sier at vi snart vil se spillet dukke opp igjen.