Dead Island 2s dårlige rykte hjalp faktisk utviklerne

HQ

Når et spill går inn i utviklingshelvete, og svært få mennesker forventer å se et godt produkt på lanseringsdagen - om det faktisk skjer i det hele tatt- kan dette betraktes som et ganske dårlig rykte for en kommende utgivelse.

Men som Dead Island 2s "technical art director", Dan Evans-Lawes, fortalte VGC kan dette faktisk ikke ha vært så ille:

"Det bekymret oss definitivt i starten", forteller han. "Jeg husker jeg tenkte «er dette en forgiftet kalk» da vi tok på oss prosjektet, skjønner du hva jeg mener? Da vi annonserte spillet var folk interessert, fordi de visste at det hadde vært i "utviklingshelvete" så lenge, og jeg tror folk forventet at det skulle være forferdelig, og ble derfor positivt overrasket når det ikke var det.

Dead Island 2 lanseres neste måned, så det skal bli spennende å se om dette blir ett av få unntak hvor sluttproduktet er bra etter såpass mye rot under utviklingen.