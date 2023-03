Dead Island 2s tittelsekvens tar oss med på en tur rundt i et veldig blodig Los Angeles

HQ

Vi er nå mindre enn en måned unna Dambuster Studios' Dead Island 2 som kommer til PC og konsoller, noe som sannsynligvis er noe de fleste aldri ville ha regnet med på denne tiden i fjor. Men uansett er spillet nesten her, og for å få oss alle hypet opp og begeistret for det har THQ Nordic delt tittelsekvensen for spillet.

Denne korte videoen tar oss med på en tur rundt i et veldig blodig Los Angeles, og gir enda et eksempel på hvorfor stedet er kalt Hell-A i spillet. Vi får se en bloddynket Walk of Fame, en uhyggelig Santa Monica Pier og det som ser ut til å være et ødelagt Beverly Hills.

Sjekk ut videoen nedenfor og les noen av våre tanker i vår forhåndsvisning her.