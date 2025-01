Dead or Alive-skaperne avslører at de tar ned tusenvis av NSFW-fanart hvert år

HQ

I tillegg til å være kjent for sine kampmekanikker og solide gameplay, er Dead or Alive-serien også ganske kjent for sine kvinnelige karakterer, spesielt etter hele Beach Volleyball-greia. Med spesiell oppmerksomhet rettet mot jiggle-fysikk har serien fått litt av et rykte opp gjennom årene.

Men til tross for at vi er godt og vel i rennesteinen, ser skaperne av Dead or Alive tilsynelatende annerledes på forholdet til de kvinnelige karakterene sine. På et nylig fanarrangement som Game Watch rapporterte om (og som Automaton har oversatt), avslørte Tomotoshi Nishimura, daglig leder for juridiske saker hos Koei Tecmo, at teamet ikke er fans av NSFW-kunstverkene de ser på nettet.

2000-3000 stykker NSFW-fankunst blir fjernet hvert år fra nettfora og nettsteder, ifølge Nishimura, som hevder at skaperne ser karakterene "som døtre", noe som får dem til å reagere hardt.