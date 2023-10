Dead Space 3-forfatteren ville endret alt i stedet for å lage en remake

HQ

Dead Space 3 var en ganske betydelig avstikker fra seriens survival horror-røtter, ettersom det var mer et actionspill enn en skrekkopplevelse. Det var også det siste spillet i serien før Motive gjorde en ny versjon av den første tittelen tidligere i år, og hvis du er bekymret for at Dead Space 3 også skal bli gjort om slik det en gang var, har den opprinnelige forfatteren av spillet uttalt at han ville gjort spillet helt om igjen hvis han fikk sjansen.

Chris Beaver, som regnes som forfatter og medprodusent på spillet, satte seg nylig ned med CaptainBribo-podcasten (takk, PCGN) for å snakke om tittelen, der han spesifikt uttalte:

"I dette [Dead Space]-remake-territoriet ville jeg gjort Dead Space 3 nesten helt om, men jeg ville beholdt historien det er basert på, beholdt historien du finner ut, og jeg ville hatt Ellie der, men i et annet forhold [til Isaac] og gjort om hele hovedhistorien."

Beaver bemerker at han ville fjernet kjærlighetstrekanten mellom Isaac, Ellie og Robert, og at han ville utforsket den ødelagte Isaac-dynamikken fra det første spillet ytterligere, og refererte til dette forholdet som Gollum og Sméagol i The Lord of the Rings.

Når det gjelder hvorfor Dead Space 3 endte opp som det gjorde, bemerket Beaver: "Planen [med Dead Space 3] var at vi skulle utvide til andre spillsjangre. Alle disse bitene til sammen genererte ikke bare ikke et nytt publikum, de mistet også det gamle publikummet. Vi fikk ikke lov til å lage et skrekkspill fra begynnelsen av."