Dead Space-skaperen vil gjerne lage et Alien-spill

Glen Schofield er et velkjent navn i videospillindustrien, ettersom han er mannen som var med på å skape Dead Space og nylig grunnla Striking Distance studio og leverte The Callisto Protocol. Han er litt av en mester i sci-fi-skrekk, og siden han for tiden ikke jobber med noe, har spørsmålet blitt stilt om han noen gang vil jobbe med et lisensiert videospill.

PC Gamer spurte om saken, og Schofield nevnte at hvis han hadde sjansen, og hvis han måtte jobbe med et lisensiert videospill (noe han egentlig ikke vil), ville det være Alien -franchisen.

"La oss si at jeg tok på meg en lisens, noe jeg virkelig ikke vil gjøre; jeg vil lage min egen. La oss si at noen kom til meg og sa: 'Vi skal gi deg Alien-lisensen'. Da kunne jeg umiddelbart vise deg, jeg vet ikke, kanskje 100 forskjellige romvesener jeg har laget i Midjourney i løpet av de siste to årene, bare fordi jeg liker det. Så ja, jeg ville elsket å lage et Alien-spill."

Hvis Schofield noen gang skulle få sjansen til å lage et Alien -spill, nevnte han at det ikke ville være forhandlingsbart å ha full kreativ kontroll over prosjektet, for "Jeg vil ikke lage et bra spill med mindre det er mitt og jeg er så inngrodd i det - da vil jeg gi deg 130 %."

Vil du se et Alien-spill fra hjernen bak Dead Space og The Callisto Protocol?