Dead Take og Faith: Unholy Trinity får filmatiseringer fra skaperen Alanah Pearces nye studio

HQ

Vi lever i et gullrush av videospillfilmatiseringer. Etter hvert som produksjonsselskapene og de store studioene innser at det er store penger å tjene på å gi liv til spill, blir IP-er snappet opp til høyre og venstre. Skaperen og produsenten Alanah Pearce har nå startet sitt eget produksjonsselskap, Charred Pictures, for å bidra til å bevare autentisiteten og holde utviklerne involvert i sine egne videospillfilmatiseringer.

"Dataspill er fantastiske, og menneskene som lager dem, er fantastiske! En av grunnene til at spillutviklere klarer å fange et så stort publikum - og det er det Hollywood er så interessert i å jakte på - er at historiene deres kommer fra hjertet, og det er det mange filmatiseringer som mister. "Jeg gleder meg veldig til å hjelpe spillutviklere med å begynne å lage filmatiseringer på sin egen måte, på sine egne premisser og med sin egen visjon - rett fra hjertet." sier Pearce i en pressemelding.

For øyeblikket har Charred Studios to filmatiseringer på gang. Den første er en live-action-filmatisering av Dead Take, et spill med Ben Starr og Neil Newbon i hovedrollene, som handler om Hollywoods mørke underverden. House of the Dragon og Raised by Wolves-stjernen Abubakar Salim (som også grunnla Surgent Studios) er med på å skape denne første filmatiseringen.

Det kommer også en filmatisering av Faith: The Unholy Trinity kommer også. Charred Pictures er ikke bare dedikert til videospillfilmatiseringer, da de også har en psykologisk skrekkfilm på gang kalt Godmother.