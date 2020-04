Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise kommer i juli

Mange har ventet veldig, veldig tålmodig på at Hidetaka "Swery65" Suehiro ville vende tilbake til Deadly Premonition-universet, og i fjor avslørte han at det endelig ville skje i form av Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Men et sånt spill kan jo te flere år å utvikle, ikke sant?

Men det er faktisk ikke tilfellet, for vi vet nå når spillet kommer. Via en pressemelding sendt til Gamereactor fremgår det nemlig at spillet ankommer allerede den 10. juli til Nintendo Switch. Prisen blir $49.99.

Spillet foregår i Boston, og byr på tidsreiser såvel som all mulig annen Twin Peaks-inspirert mystikk. Det er nemlig både en forgjenger og etterfølger til det originale spillet.

Nedenfor finner du bilder og en ny trailer.