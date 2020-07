Deadly Premonition 2-utvikler jobber med å forbedre spillet

Du ser på Annonser

For få dager siden utga Rising Star Games det nye Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise til Nintendo Switch, men ankomsten var ikke den beste. De fleste anmeldere pekte på spillets mange tekniske problemer, hvor særlig den dårlige bildeoppdateringen fikk mange til å reagere.

Rising Star Games har nå reagert på de mange klagene, og på Twitter har de uttalt at de jobber hardt med å forbedre spillet, samt at vi snart får vite mer om dette:

"Thank you all for your feedback regarding #DeadlyPremonition2! We would like to officially clarify that the development team are constantly working on improving the title and patches are in the works. More news soon!"

Det kreves nok en ganske stor patch for å få fikset dette, og forhåpentligvis klarer utviklerne å få den ut snart. Har du prøvd Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise?