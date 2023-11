Deadpool 3-regissøren sier at hendelsene i Logan er kanon

HQ

Det blir stadig mer utfordrende å følge med på Marvel Cinematic Universe, med et multiversalt plot som spenner over utallige tidslinjer, en massiv portefølje av prosjekter med mange forskjellige karakterer, ulike tidligere ikke-kanoniserte verk som stadig blir kanon, og en hel rekke lekkasjer og rapporter som kaster lys over kommende filmer og TV-serier. Med Deadpool 3 som tilsynelatende er den neste store MCU-filmen etter The Marvels som har premiere neste uke, ser det ut til at filmen tar mye av støyten akkurat nå.

For nå har Shawn Levy, som tidligere har snakket om ryktene om cameos i filmen, sluttet seg til Post Cred Pod for å snakke mer om treeren og Hugh Jackmans Wolverine involvering i den. Siden denne karakteren angivelig døde i Logan, lurer du kanskje på hvordan han nå er tilbake i denne filmen, og om den anerkjente actionfilmen er kanon eller ikke.

Levy uttalte: "Logan er kanon. Vi elsker Logan. Det skjedde. Som produsent og regissør vil jeg at verden skal vite at vi alle deler en dyp kjærlighet og respekt for Logan, alle aspekter av hvordan den er laget og hendelsene som finner sted."

