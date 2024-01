Deadpool 3 vil "redde" MCU, ifølge Argylle-regissøren.

HQ

Matthew Vaughn er, i tillegg til å være filmskaperen bak X-Men: First Class, Kick-Ass og Kingsmen, ikke overraskende også en ganske stor superheltfyr. Ut fra de klippene han har sett fra Deadpool 3 så langt, virker det som om han er ganske imponert og har store forhåpninger til filmens suksess.

"De få utdragene jeg vet om Deadpool vs. Wolverine - eller Wolverine vs. Deadpool, jeg er sikker på at krangelen mellom Ryan og Hugh pågår i dette øyeblikk - er utrolige", sa Vaughn til Post Credit Podcast. "Det kommer til å bli et rykk... Marvel-universet kommer til å få et rykk av dem, og det kommer til å vekke den kroppen til live igjen...". Jeg tror Ryan Reynolds og Hugh Jackman er i ferd med å redde hele Marvel-universet."

Deadpool 3 blir den eneste MCU-filmen som kommer ut i år. Selv om det kommer andre Marvel-prosjekter på kino takket være Sony, har Disneys Marvel-univers én sjanse til å gi fansen følelsen tilbake i år.

Med synkende kinotall og lite hype rundt historiene til figurene våre, blir det interessant å se om Deadpool 3 kan gjenopprette noe av MCUs tidligere storhet.