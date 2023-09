Deadpool 3s regissør er ikke fornøyd med lekkede bilder fra settet

HQ

Deadpool 3-regissøren Shawn Levy er ikke fornøyd med at fansen allerede har sett bilder av Wolverine og en kamp mellom Deadpool og den klassiske X-Men-karakteren, til tross for at Deadpool 3 fortsatt er langt unna.

"Jeg er lei meg for at bilder har lekket ut på nettet. Men dette er prisen vi må betale for å forplikte oss til virkelige steder", sier Levy til Total Film (via GamesRadar). Det virker som om Levy ikke er så glad for set-bildene, men han forstår at det har sine fordeler og ulemper å filme ute i virkeligheten i stedet for i et studio.

Marvel har fått mye kjeft de siste årene for sine stadige CGI-kulisser, men i det minste holdes de fleste av filmens detaljer og bilder hemmelige til de er klare for lansering. Deadpool 3 har fortsatt mye å glede seg til, selv om noe har lekket ut tidlig. Filmen kommer på kino neste år.