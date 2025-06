Deadpool blir hovedperson i sitt eget VR-spill senere i år

Vi har en rekke Marvel's Spider-Man-spill, det er et Marvel's Wolverine i arbeid, og det samme er et Iron Man og et Blade -spill. Et Black Panther -spill var under utvikling før det ble skrinlagt, men heldigvis er det et Captain America - og Black Panther -spill på vei i Marvel 1943: Rise of Hydra. Et nytt Marvel kampspill ble annonsert på onsdag, Marvel Rivals er fortsatt enormt populært, og la oss ikke glemme piksel beat 'em up-spillet Marvel Cosmic Invasion. Poenget er at Marvel er overalt på videospillområdet i disse dager, og det er dette som gjør de siste nyhetene på Summer Game Fest mindre sjokkerende.

Under det Geoff Keighley-ledede showet avslørte Meta nettopp et prosjekt kalt Marvel's Deadpool VR, og det er et virtual reality-actionspill som utvikles av Spolsion Man og The Gunstringer skaperen Twisted Pixel sammen med Oculus Studios og Marvel Games.

Det er en opplevelse som lar spillerne bokstavelig talt gå inn i Merc with a Mouths sko, alt for et eventyr som er like voldelig og brutalt som du forventer fra en Deadpool -historie. I en pressemelding blir vi fortalt at vi kan se frem til følgende :

"Marvel's Deadpool VR har en helt ny originalhistorie. Etter å ha blitt dratt gjennom en portal til Mojoworld, ser Deadpool en sjanse til å bli rik - virkelig rik. Han signerer en tvilsom kontrakt uten å lese det som står med liten skrift, og så er det bare å besøke en rekke steder fra hele Marvel-universet og kjempe mot ikoniske (og ikke fullt så ikoniske) skurker. Det er ekte metaverse-greier - i Marvel-universets forstand, ikke VR-universet."

Spillet vil levere en blanding av parkour og kamp, med systemer som er utvidet i forhold til det Path of the Warrior presenterte. Vi kan forvente oss stor spillermakt og mange valgmuligheter, slik at du kan takle hvert møte og hvert øyeblikk som du ønsker gjennom den komplekse og oppslukende VR-spillpakken.

Når det gjelder hvem som gir stemme til Deadpool i dette spillet, er det ikke Ryan Reynolds, men det er Neil Patrick Harris, så forvent en legen-vent på det-dary forestilling. Når det gjelder utgivelse og plattformer, blir vi fortalt at den vil lande på Meta Quest 3 og 3S en gang senere i år. Sjekk ut kunngjøringstraileren og noen få bilder fra spillet nedenfor.