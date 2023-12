Deadpool og Dogpool slår seg sammen i bilde fra Deadpool 3

HQ

Nå som produksjonen av Deadpool 3 er i gang igjen ser det ut til at vi kan glede oss til en hel rekke nye bilder og teasere for den kommende Marvel Cinematic Universe-filmen. Etter at det ble avslørt at Dogpool skal være med i filmen er det nå sluppet et nytt offisielt bilde der hundekarakteren slår seg sammen med Ryan Reynolds' rappkjeftede hovedperson.

På bildet ser man ikke Reynolds i den ikoniske røde Deadpool-drakten, men i sin egen deformerte hud. Det sier seg selv at den ganske stygge Dogpool passer godt inn i denne scenen med filmens frontfigur.

Deadpool 3 blir den første store Marvel-filmen som får premiere i 2024, og er planlagt å komme ganske sent, midt på sommeren, 26. juli.