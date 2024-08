Deadpool-regissør blander God of War, Warhammer, Sifu og andre spill i ny serie

Deadpool-regissøren og hjernen bak Love Death + Robots, Tim Miller, avduket verdenspremieren på teasertraileren for sin nye antologiserie, Secret Level, på Gamescom i kveld.

En synlig emosjonell Miller sa at han var "så spent" på å vise frem traileren for prosjektet de har jobbet med i tre år. Han kalte det sitt "kjærlighetsbrev til spill", så det er helt klart et lidenskapelig prosjekt, og den kjærligheten er åpenbar i traileren.

Traileren er full av ikoniske franchiser og spill som Warhammer 40K, God of War, Mega Man, Dungeons & Dragons og Sifu. Alt pakket inn i aldeles slående animasjon og detaljegrad. Toppen av kransekaka er at vi ikke trenger å vente på hele greia, for serien slippes på Prime Video den 10. desember.

