Deadpool & Wolverine jakter på en rekke priser

Selv om Marvel og superheltfilmer ikke pleier å gjøre det altfor bra i prisutdelinger, pleier vi å se at disse filmene stikker av med mange av spesialeffektkategoriene og av og til også blør inn i andre kategorier. Black Panther har hatt suksess tidligere, det samme har Joker, og Disney og Marvel Studios håper at Deadpool & Wolverine også vil føye seg til den statistikken.

Variety skriver at den siste kinofilmen til Marvel går for priser på Golden Globes, Screen Actors Guild Awards, Critics Choice og Oscars. Selv om både Ryan Reynolds og Hugh Jackmans prestasjoner blir lagt frem for mange av disse prisutdelende organene, er det særlig Jackmans prestasjoner som blir vurdert mest, til og med på Oscars med et håpefullt bud i birollekategorien.

Bare fordi filmen blir vist frem for prisutdelinger, betyr ikke det at den vil få noen nominasjoner, men det ville ikke overraske oss om den ikke blir anerkjent i det minste i noen få utstillinger og kategorier, spesielt de typiske spesialeffektområdene.