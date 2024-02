Deadpool & Wolverine-traileren er kanskje ikke den mest sette likevel

HQ

Nylig rapporterte vi at traileren til Deadpool & Wolverine var den mest sette traileren noensinne i løpet av et døgn, med 365 millioner visninger. Den sprengte den tidligere rekordinnehaveren Spider-Man: No Way Home med 10 millioner visninger, men det er ikke sikkert at denne statistikken er helt sann.

Ifølge The Hollywood Reporter inkluderte Disney de 123 millioner seerne under Super Bowl samt seerne på nettet, noe som betyr at hvis man bare regner med visningene den fikk på internett i løpet av de første 24 timene, ligger traileren på imponerende, men ikke rekordhøye, 242 millioner seere.

Disney hevder fortsatt at det er en rekord, og det virker egentlig ganske meningsløst å påpeke hvor visningene kom fra. Men hvis du virkelig ønsker å huske Spider-Man: No Way Home-traileren som en rekord, kan du gjøre det, siden alle visningene kom via internett.