Deadpool-skapere lager PlayStations Twisted Metal-TV-serie

Du ser på Annonser

Ett av de første ryktene som begynte å gå da Sony annonserte den film- og tv-fokuserte PlayStation Productions-avdelingen sin var at Twisted Metal skulle være på gang, noe selskapet raskt bekreftet. Dessverre var prosjektet i en såpass tidlig fase den gang at de ikke kunne si mer, men nå bringer Variety godt nytt.

Deres pålitelige kilder sier nemlig at det er Paul Wernick og Rhett Reese, kjent for blant annet Deadpool-filmene 6 Underground og Zombieland, som har fått ansvaret med å lede Twisted Metal-serien, så da bør det ikke overraske at det blir en actionkomedie. Spesielt siden det er Michael Jonathan Smith, i disse dager kjent for Cobra Kai, som skriver historien. Dermed gjenstår det bare å se hvem som får rollen som Sweet Tooth og gjengen i live-action-form.