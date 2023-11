Death Stranding 2 dukker visst opp på The Game Awards

HQ

Det er visse utviklere som du nesten forventer skal være involvert i et show ledet av Geoff Keighley. FromSoftware er en slik utvikler, og Hideo Kojimas Kojima Productions er en annen. Med tanke på at The Game Awards går av stabelen om to uker, tyder et nå slettet svar på et innlegg fra Kojima på at vi får se et av prosjektene hans på den årlige prisutdelingen.

For i et innlegg som snakker om at noe (sannsynligvis en trailer) skal mikses, bestemte den offisielle kontoen The Game Awards seg for å legge ut en emoji med øyne, før de innså at det nok var for direkte, og i stedet slettet innlegget. Du kan se dette i et skjermbilde fra X-brukeren Okami Games nedenfor.

Det er uvisst om dette dreier seg om en full trailer for Kojimas neste tittel, som ser ut til å være Death Stranding 2, eller om det i stedet refererer til noe annet, men det får vi nok snart vite.